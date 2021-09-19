19.09.2021 (13:25)

В Рязанской области специалисты инженерного аэродромного батальона ЗВО построили полевой аэродром в ходе учения

В Рязанской области завершилось специальное учение с отдельным инженерным аэродромным батальоном армии ВВС и ПВО Западного военного округа.

По легенде учения в результате нанесения «противником» ракетно-бомбовых ударов был разрушен основной аэродром. Военнослужащие инженерного аэродромного батальона выполнили элементы скоростной постройки полевого аэродрома, взамен вышедшего из строя основного. С помощью специальной техники была произведена укатка грунта до определенной плотности, нанесена разметка, и установлено ограждение на взлетно-посадочной полосе.

На учении было задействовано более 50 специалистов инженерных подразделений, свыше 10 единиц специальной техники и средств механизации, таких как автокран КС-3574, экскаватор ЭОВ-4421, бульдозер тягового класса Б-10.02, автономный дизельный сварочный агрегат АДД-304, поршневой дизельный компрессор ПКСД-5,25 и др.

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