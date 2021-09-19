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19.09.2021 (13:20)

Специалисты РЭБ ЗВО в Воронежской области отразили диверсию «противника» с использованием новейшего комплекса «Палантин-К»

Специалисты отдельного батальона радиоэлектронной борьбы общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) отразили диверсию условного противника в ходе тактико-специального учения с использованием комплексов РЭБ «Палантин-К» на полигоне «Погоново» в Воронежской области.

По замыслу учения, военнослужащие совместно с подразделениями противовоздушной обороны находились на боевом дежурстве в назначенном районе, когда произошёл перехват разведданных о готовящейся диверсии на полевой лагерь подразделений РЭБ.

Особенностью учения стал предупреждающий характер отражения диверсии. Специалисты радиоэлектронной борьбы самостоятельно установили место дислокации «противника» по очагам создания искаженных навигационных полей, нарушавших работы полевого лагеря. После обнаружения условных диверсантов военнослужащие передали информацию командованию, а также отработали отражение атаки разведывательно-диверсионной группы.

Всего в учении приняло участие около 300 военнослужащих общевойсковой армии ЗВО, было задействовано около 20 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Учения
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