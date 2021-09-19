19.09.2021 (13:15)

Соединение связи Гвардейской общевойсковой армии ЗВО вернулось в Воронежскую область после завершения ССУ «Запад-2021»

Военнослужащие соединения связи Гвардейской общевойсковой армией Западного военного округа, дислоцированной в Воронежской области, совершили комбинированный марш по дорогам общего пользования и железнодорожными составами после участия в совместном стратегическом российско-белорусском учении «Запад-2021».

Свыше 500 военнослужащих Гвардейской краснознаменной общевойсковой армии Западного военного округа в кратчайшие сроки подтвердили умение взаимодействия с органами военного управления по современным каналам спутников, радиорелейной и космической связи, а также по системе «Акация» к выполнению задач по контролю за действиями коалиционных войск.

Воины-связисты подтвердили высокое звание одной из лучших в Западном военном округе бригады связи, получив высокую оценку при развертывании полевых подвижных пунктов управления и обеспечения устойчивой и непрерывной связи во всех видах тактического звена, а также контроля за организацией управления тактическими учениями.

Учебно-боевые задачи в ходе учения были выполнены на новейших современных комплексах «Редут-2УС», радиостанциях Р-166, командно-штабных машинах Р-149АКШ, антенных модулях Р-431АМ, портативных станциях спутниковой связи «Белозер», а также новейших аппаратных станциях АПЕ-5.

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