Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

19.09.2021 (13:15)

Соединение связи Гвардейской общевойсковой армии ЗВО вернулось в Воронежскую область после завершения ССУ «Запад-2021»

Военнослужащие соединения связи Гвардейской общевойсковой армией Западного военного округа, дислоцированной в Воронежской области, совершили комбинированный марш по дорогам общего пользования и железнодорожными составами после участия в совместном стратегическом российско-белорусском учении «Запад-2021».

Свыше 500 военнослужащих Гвардейской краснознаменной общевойсковой армии Западного военного округа в кратчайшие сроки подтвердили умение взаимодействия с органами военного управления по современным каналам спутников, радиорелейной и космической связи, а также по системе «Акация» к выполнению задач по контролю за действиями коалиционных войск.

Воины-связисты подтвердили высокое звание одной из лучших в Западном военном округе бригады связи, получив высокую оценку при развертывании полевых подвижных пунктов управления и обеспечения устойчивой и непрерывной связи во всех видах тактического звена, а также контроля за организацией управления тактическими учениями.

Учебно-боевые задачи в ходе учения были выполнены на новейших современных комплексах «Редут-2УС», радиостанциях Р-166, командно-штабных машинах Р-149АКШ, антенных модулях Р-431АМ, портативных станциях спутниковой связи «Белозер», а также новейших аппаратных станциях АПЕ-5.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Более 2,5 тыс. военнослужащих военной полиции приняли участие в учении «Запад-2021»
Военнослужащие российской военной полиции совместно с комендатурой Брестского гарнизона отразили нападение на базовый лагерь военнослужащих-участников ССУ «Запад-2021»
В Брестской области артиллеристы России и Белоруссии совместно нанесли массированный огневой удар в ходе ССУ «Запад-2021»
Более 400 десантников из России и Белоруссии в составе оперативно-тактического десанта остановили наступление противника на полигоне «Брестский»

Метки:
ССУ «Запад-2021»
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node5 isCompatibilityMode=false