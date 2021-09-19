Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

19.09.2021 (13:10)

Семьи военнослужащих Висленской мотострелковой дивизии ЗВО получили новый детский сад в Белгородской области

Семьи военнослужащих Висленской мотострелковой дивизии Западного военного округа получили новый детский сад в Белгородской области.

В жилом комплексе для военнослужащих и гражданских специалистов завершилась постройка детского сада на 100 мест. Проект детского сада включает в себя столовую, спортивный зал, спальные места, а также помещения для педагогического персонала: методиста, психолога, логопеда, преподавателей музыки и воспитателей. Детский сад будет рассчитан на 5 групп 3-х возрастных категорий.

Также на территории детского сада возведены игровые площадки, стадион и спортивный комплекс.

Строительство детского сада было заложено для расширения социальной инфраструктуры в феврале 2020 года в новом жилой массиве для военнослужащих Гвардейской краснознаменной общевойсковой армии Западного военного округа в составе из 10 жилых домов.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
На Камчатке 300-тысячный военнослужащий приобрел жилье по военной ипотеке
В Калужской области представители Русской православной церкви провели тематическое занятие с военнослужащими авиаполка дальней авиации
В филиале Военной академии МТО в Вольске состоялся молебен святому Иосифу Волоцкому и духовно-просветительская беседа с курсантами
В Московской области Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России выполнил капитальный ремонт очистных сооружений санатория «Марфинский»

Метки:
Социальная защита , Социальное развитие
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false