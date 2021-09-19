19.09.2021 (13:10)
Семьи военнослужащих Висленской мотострелковой дивизии ЗВО получили новый детский сад в Белгородской области
Семьи военнослужащих Висленской мотострелковой дивизии Западного военного округа получили новый детский сад в Белгородской области.
В жилом комплексе для военнослужащих и гражданских специалистов завершилась постройка детского сада на 100 мест. Проект детского сада включает в себя столовую, спортивный зал, спальные места, а также помещения для педагогического персонала: методиста, психолога, логопеда, преподавателей музыки и воспитателей. Детский сад будет рассчитан на 5 групп 3-х возрастных категорий.
Также на территории детского сада возведены игровые площадки, стадион и спортивный комплекс.
Строительство детского сада было заложено для расширения социальной инфраструктуры в феврале 2020 года в новом жилой массиве для военнослужащих Гвардейской краснознаменной общевойсковой армии Западного военного округа в составе из 10 жилых домов.