19.09.2021 (13:10)

Семьи военнослужащих Висленской мотострелковой дивизии ЗВО получили новый детский сад в Белгородской области

Семьи военнослужащих Висленской мотострелковой дивизии Западного военного округа получили новый детский сад в Белгородской области.

В жилом комплексе для военнослужащих и гражданских специалистов завершилась постройка детского сада на 100 мест. Проект детского сада включает в себя столовую, спортивный зал, спальные места, а также помещения для педагогического персонала: методиста, психолога, логопеда, преподавателей музыки и воспитателей. Детский сад будет рассчитан на 5 групп 3-х возрастных категорий.

Также на территории детского сада возведены игровые площадки, стадион и спортивный комплекс.

Строительство детского сада было заложено для расширения социальной инфраструктуры в феврале 2020 года в новом жилой массиве для военнослужащих Гвардейской краснознаменной общевойсковой армии Западного военного округа в составе из 10 жилых домов.

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