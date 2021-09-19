19.09.2021 (13:05)

Полковник Евгений Журавлев назначен командиром Кантемировской танковой дивизии ЗВО

На должность командира гвардейской Кантемировской танковой дивизии танковой армии Западного военного округа назначен полковник Журавлев Евгений Николаевич.

Евгений Журавлев родился 20 марта 1978 года окончил Челябинское высшее танковое училище. Командовал танковым взводом, ротой батальоном. После окончания Военной академии им. М. Фрунзе в 2010 году проходил службу на должностях заместителя командира пулеметно-артиллерийского полка, командира пулеметно-артиллерийского полка, заместителя командира мотострелковой бригады, начальника штаба пулеметно-артиллерийского дивизиона, командира танковой бригады. Награждён правительственными и ведомственными наградами, Кавалер ордена Мужества. Женат, воспитывает двоих детей, внучку.

Гвардейская танковая Кантемировская ордена Ленина Краснознамённая дивизии имени Ю. В. Андропова дислоцируется в Московской области. Боевой путь соединения начался в 1942 году в боях на реке Дон. За освобождение населенного пункта Кантемировка Воронежской области оно получило почетное наименование «Кантемировская». Военнослужащие части отличились при освобождении Украины, Польши и Чехословакии. Офицеры и солдаты дивизии находились в составе миротворческих контингентов в Южной Осетии в 1997 году, в Косово в 1998-2002 годах, принимали участие в контртеррористической операции на Северном Кавказе. В настоящее время в составе дивизии есть танковые, мотострелковые, артиллерийские, зенитные ракетные части и подразделения обеспечения, что позволяет решать задачи как в составе основных сил, так и самостоятельно.

На вооружении находятся танки Т-80, Т-80БВМ бронетранспортёры БТР-82А, артиллерийские установки «Мста-С» и «Мста-Б», беспилотные летательные аппараты, комплексы разведки управления и связи «Стрелец», комплекты боевой экипировки «Ратник» и индивидуальные защитные костюмы «Ковбой».

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