19.09.2021 (12:55)

Активисты юнармейского движения приняли участие в торжественном открытии памятника Герою Советского Союза Александру Матросову в Курской области

Активисты всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» совместно с военнослужащими ракетной бригады общевойсковой армии Западного военного округа приняли участие в торжественном открытии памятника Герою Советского Союза Александру Матросову в Курской области.

Церемония открытия проходила на территории средней общеобразовательной школы №2 посёлка имени Карла Либкнехта Курчатовского района. Участвовавший в торжественном мероприятии юнармейский отряд носит имя Героя Советского Союза Александра Матросова.

В ходе церемонии юнармейцы и ракетчики возложили цветы к мемориалу, выступили с военно-патриотической программой, а также прошли торжественным маршем. Также в мероприятии приняли участие члены ветеранских организаций, представители областной и районной администрации, общественных организаций, педагоги и ученики.

27 февраля 1943 года рядовой Александр Матросов в бою под деревней Чернушки Псковской области накрыл своим телом немецкий пулемет, спасая жизни товарищей. Ему было всего 19 лет. Александру Матросову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза

Всего в торжественной церемонии приняло участие около 100 человек.

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