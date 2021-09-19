19.09.2021 (12:55)
Активисты юнармейского движения приняли участие в торжественном открытии памятника Герою Советского Союза Александру Матросову в Курской области
Активисты всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» совместно с военнослужащими ракетной бригады общевойсковой армии Западного военного округа приняли участие в торжественном открытии памятника Герою Советского Союза Александру Матросову в Курской области.
Церемония открытия проходила на территории средней общеобразовательной школы №2 посёлка имени Карла Либкнехта Курчатовского района. Участвовавший в торжественном мероприятии юнармейский отряд носит имя Героя Советского Союза Александра Матросова.
В ходе церемонии юнармейцы и ракетчики возложили цветы к мемориалу, выступили с военно-патриотической программой, а также прошли торжественным маршем. Также в мероприятии приняли участие члены ветеранских организаций, представители областной и районной администрации, общественных организаций, педагоги и ученики.
27 февраля 1943 года рядовой Александр Матросов в бою под деревней Чернушки Псковской области накрыл своим телом немецкий пулемет, спасая жизни товарищей. Ему было всего 19 лет. Александру Матросову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза
Всего в торжественной церемонии приняло участие около 100 человек.