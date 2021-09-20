20.09.2021 (05:00)

Войска Западного военного округа после ССК «Запад-2021» возвращаются в пункты постоянной дислокации с полигона «Мулино» и из Республики Беларусь



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Войска Западного военного округа после ССК «Запад-2021» возвращаются в пункты постоянной дислокации с полигона «Мулино» и из Республики Беларусь

Войска Западного военного округа, принимавшие участие в совместном стратегическом российско-белорусском учении (ССУ) «Запад-2021» продолжают возвращение в места постоянной дислокации в Воронежской, Московской, Курской, Ивановской, Белгородской, Тверской, Смоленской, Тамбовской и Брянской областях после выполнения задач в Республике Беларусь и на полигоне «Мулино» в Нижегородской области.

Воинские подразделения совершают марши на железнодорожные станции, где осуществляют погрузку на железнодорожные платформы. Порядка пяти воинских эшелонов уже прибыли в пункты назначения, где специалисты занялись обслуживанием вооружения и военной техники. В пути находятся ещё несколько эшелонов с техникой и личным составом.

Всего в учении «Запад-2021» на территории России и Белоруссии приняли участие до 200 тысяч человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей. Максимальное количество привлеченного на учение личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на территории РФ не превысило 6400 военнослужащих.

Окончательное возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации спланировано до середины октября сего года.

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