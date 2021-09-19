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19.09.2021 (12:45)

Моряки Кольской флотилии Северного флота вывезли первую партию металлолома с острова Кильдин в Баренцевом море

Экипаж большого десантного корабля «Кондопога» вывез первую партию металлолома с острова Кильдин, собранного военными экологами Кольской флотилии разнородных сил в ходе летнего сезона.

Личный состав взвода ликвидации экологического ущерба в Арктике с июня до сентября собирали  металлический мусор в западной части Кильдина. Военные сгруппировали для вывоза с острова более 360 тонн металлолома. В прошлом году они собрали около 300 тонн металлического мусора оставшегося ещё с советского периода освоения Кильдина.

Вывоз металлолома с острова осуществляется на грузовых автомобилях КамАЗ автобатальона тыла Северного флота. Гружёные машины заезжают в твиндек большого десантного корабля, который доставляет их к месту выгрузки на побережье Кольского залива, откуда металлолом переводится на склад под Мурманском для дальнейшей обработки.

Экологическая очистка Арктики является одной из приоритетных задач системы материально-технического обеспечения Северного флота, которая выполняется ежегодно в летне-осенний период на протяжении нескольких лет. Масштабная работа на острове Кильдин впервые была начата в прошлым летом. Ранее очистка острова и вывоз мусора носили разовый характер.

Основные работы по ликвидации экологического ущерба в Арктике североморцы проводили на острове Котельный в море Лаптевых, где расположена военная база Северного флота «Северный клевер». За пять лет работы на острове было вывезено более 3,5 тысяч тонн металлического мусора, большую часть которого составляли бочки из-под топлива и ГСМ, оставленные там до 90-х годов прошлого века.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот
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