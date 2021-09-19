Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

19.09.2021 (12:13)

Более 300 многоплановых тренировок провели соединения и воинские части ракетных войск и артиллерии в рамках полевого выхода армейского корпуса Балтийского флота

Тренировки по управлению огнем артиллерии и ракетными ударами проводились на 3 специализированных полигонах, расположенных в Калининградской области. Всего с начала полевого выхода, который длился более 2-х месяцев, артиллеристы и ракетчики армейского корпуса БФ провели более 300 многоплановых тренировок, около половины из них - с боевой стрельбой.

В ходе тренировок личный состав ракетных и артиллерийских подразделений на практике совершенствовал умения и навыки маршевой подготовки, оборудование огневых позиций и районов пусков ракет, совершение противоогневых маневров, ведение артиллерийского огня прямой, полупрямой наводкой и с закрытых огневых позиций, а также использование беспилотной авиации для определения целей поражения и корректировки стрельбы. Кроме того, расчеты оперативно-тактических комплексов «Искандер» отработали вопросы скрытого перемещения, ведение контрдиверсионных действий и защиты от оружия массового поражения.

Полевой выход завершился тактико-специальным учением, в ходе которого были задействованы различные артиллерийские системы ствольной и реактивной артиллерии, а также ракетные комплексы.

В полевом выходе принимали участие более 2 тысяч военнослужащих и до 300 единиц вооружения, военной и специальной техники ракетных войск и артиллерии армейского корпуса Балтийского флота.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Артиллеристы ЦВО уничтожили бронетехнику и живую силу наступающего противника на учении в Сибири
Крупномасштабным огнем из всех орудий завершился полевой выход ракетных войск и артиллерии в Амурском общевойсковом объединении ВВО
Саперы, специалисты РЭБ и расчеты комплексов с БЛА совместно отработали разминирование маршрута выдвижения военной колонны на учении в Кузбассе
В Брестской области артиллеристы России и Белоруссии совместно нанесли массированный огневой удар в ходе ССУ «Запад-2021»

Метки:
Артиллерия , Беспилотные летательные аппараты (БпЛА)
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false