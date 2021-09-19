19.09.2021 (12:13)

Более 300 многоплановых тренировок провели соединения и воинские части ракетных войск и артиллерии в рамках полевого выхода армейского корпуса Балтийского флота

Тренировки по управлению огнем артиллерии и ракетными ударами проводились на 3 специализированных полигонах, расположенных в Калининградской области. Всего с начала полевого выхода, который длился более 2-х месяцев, артиллеристы и ракетчики армейского корпуса БФ провели более 300 многоплановых тренировок, около половины из них - с боевой стрельбой.

В ходе тренировок личный состав ракетных и артиллерийских подразделений на практике совершенствовал умения и навыки маршевой подготовки, оборудование огневых позиций и районов пусков ракет, совершение противоогневых маневров, ведение артиллерийского огня прямой, полупрямой наводкой и с закрытых огневых позиций, а также использование беспилотной авиации для определения целей поражения и корректировки стрельбы. Кроме того, расчеты оперативно-тактических комплексов «Искандер» отработали вопросы скрытого перемещения, ведение контрдиверсионных действий и защиты от оружия массового поражения.

Полевой выход завершился тактико-специальным учением, в ходе которого были задействованы различные артиллерийские системы ствольной и реактивной артиллерии, а также ракетные комплексы.

В полевом выходе принимали участие более 2 тысяч военнослужащих и до 300 единиц вооружения, военной и специальной техники ракетных войск и артиллерии армейского корпуса Балтийского флота.

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