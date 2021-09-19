19.09.2021 (11:15)

Военнослужащие ЦВО прибыли в пункт постоянной дислокации после учения «Рубеж-2021»

Военнослужащие горного мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Республике Тыва, совершили марш комбинированным способом с полигона «Эдельвейс» в Иссык-Кульской области Киргизской Республики и прибыли в пункт постоянной дислокации.

Военнослужащие ЦВО совершили комбинированный марш со станции погрузки в Киргизии на станцию разгрузки в Абакане, затем в составе военной колонны, в сопровождении сотрудников военной автоинспекции Центрального военного округа, в пункт постоянной дислокации в Республике Тыва. Всего военнослужащие преодолели более 3 тыс. километров.

Совместное учение с Коллективными силами быстрого развертывания ОДКБ "Рубеж-2021" проходило с 7 по 9 сентября на горном полигоне "Эдельвейс" в Киргизии. В нем были задействованы воинские контингенты и оперативные группы Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, а также оперативные группы Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ, формирования сил и средств специального назначения органов внутренних дел (полиции), а также органов в сфере предупреждения ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и Государственного комитета национальной безопасности Киргизии. Всего более 1 тысячи человек и 150 единиц техники, в том числе танки, бронетранспортеры, боевые машины пехоты, специальные транспортные средства "Тигр", реактивные системы залпового огня, истребители Су-30СМ, штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.

Основу российского воинского контингента на учении составляли военнослужащие тувинской горной мотострелковой бригады Центрального военного округа, а также личный состав объединенной российской военной базы, дислоцированной в Киргизии.

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