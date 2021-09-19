19.09.2021 (10:50)

Военнослужащие ЮВО применили новейшую технику связи на радиотренировке в Ставропольском крае

В Ставропольском крае состоялась радиотренировка со специалистами войск связи мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО). Тренировка проведена в рамках подготовки к двустороннему командно-штабному учению с объединениями ЮВО, которое намечено на октябрь текущего года.

Военнослужащие выполнили нормативы по развертыванию и эксплуатации полевых подвижных пунктов управления и полевых узлов связи в сложных ландшафтных и климатических условиях, организовали связь на коротковолновых и ультракоротковолновых радиостанциях и обеспечили пункты управления видеоконференцсвязью.

При выполнении задач было задействовано порядка 40 единиц специальных средств связи, в том числе модернизированные командно-штабные машины 5-го поколения (КШМ) Р-145БМ1 на базе БТР-80, радиорелейные станции связи Р-419-МП «Андромеда-Д», портативные станции спутниковой связи «Белозер» и другая техника.

Всего в ходе подготовки к масштабному октябрьскому учению ЮВО подразделения связи 49-й общевойсковой армии проведут более 10 комплексных тренировок.

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