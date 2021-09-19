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19.09.2021 (10:30)

В Северо-Кавказском Суворовском училище состоялась церемония посвящения первокурсников

В Северной Осетии в новом здании Северо-Кавказского Суворовского военного училища состоялась торжественная церемония посвящения в суворовцы.

Церемония началась с прохода знамённой группы и вноса Государственного флага Российской Федерации и Знамени училища. 80 воспитанников дали торжественную клятву, получили удостоверение суворовца и алые погоны.

Напутственные слова произнес начальник училища полковник Руслан Тавитов: «Суворовец – это высокое звание, дается оно один раз и на всю жизнь. Сегодня вы присоединились к прославленному суворовскому братству – это и почетно, и ответственно. Вам предстоит пронести достойно звание суворовца сквозь годы и испытания, хранить верность алым погонам, дорожить суворовским братством, приумножать авторитет суворовца Северо-Кавказского Суворовского военного училища, остаться верным воинской славе и достойными продолжателями славных дел наших отцов и дедов, стать надежными защитниками Родины, дорожить честью и славой Отечества».

После ритуала посвящения в суворовцы личный состав училища по традиции прошел торжественным маршем.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Суворовское училище
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