19.09.2021 (10:10)

В Волгограде открыт новый центр по подготовке юнармейцев

В Волгоградском государственном аграрном университете (ВолГАУ) на базе военно-учебного центра начал работу центр патриотической подготовки «Юнармия».

Торжественная церемония открытия состоялась в рамках V Всероссийского слёта патриотических клубов аграрных вузов России. В мероприятии приняли участие военнослужащие Южного военного округа, представители университета, администрации города, а также ветеранских организаций.

Первыми в ряды юнармейцев вступили 26 студентов института непрерывного образования ВолГАУ. В созданном центре молодые люди будут изучать историю и географию России, военное дело, посещать занятия по медицине, истории, краеведению, стрельбе и строевой подготовке. Созданное подразделение также станет площадкой для подготовки к слётам и соревнованиям, военным сборам, патриотическим мероприятиям и акциям.

В рамках торжественного открытия Почëтной грамотой Министра обороны Российской Федерации за оказание содействия в решении задач, возложенных на Вооруженные силы РФ, награждëн начальник регионального штаба Юнармии Волгоградской области в Ленинском районе Андрей Кочнев.

ВолГАУ – первое учебное заведение высшего и среднего образований Волгоградской области, на базе которого открыт юнармейский центр. Планируется, что в дальнейшем такие центры начнут работу и в других вузах и ссузах субъекта.

В городах и сëлах Волгоградской области действуют более 160 военно-патриотических клубов, порядка 500 кружков, свыше 820 туристско-краеведческих объединений и более 250 кадетских классов. Юнармейцы объединены в 172 отряда общей численностью более 7 тыс. человек.

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