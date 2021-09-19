19.09.2021 (09:45)
Курсанты филиала Военной академии МТО в г. Вольск прошли производственную (технологическую) практику
В соответствии с программой обучения и учебным планом курсанты филиала Военной академии материально-технического обеспечения (г. Вольск), обучающиеся по специализации «Обеспечение войск (сил) ракетным топливом и горючим» прошли производственную (технологическую) практику на объектах службы горючего соединений, воинских частей Западного военного округа.
Обучаемые проходили практику на объектах обеспечения горюче-смазочными материалами воинских частей.
По прибытию в филиал курсанты отчитались за прохождение производственной (технологической) практики и по результатам аттестации показали высокие баллы.
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