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19.09.2021 (08:48)

Военные автоинспекторы в Киргизской Республике проводят плановый технический осмотр военных транспортных средств

Дислоцированная на территории Киргизской Республики территориальная военная автоинспекция Центрального военного округа проводит плановый технический осмотр и проверку технического состояния транспортных средств российского соединения

Мероприятия государственного технического осмотра выполняются с применением мобильного подвижного пункта технического контроля ППТК на базе микроавтобуса «Газель».

Военная автоинспекция в Киргизии сформирована в 2019 году, до этого военные автоинспекторы в Канте несли службу на должностях по временному штату.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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