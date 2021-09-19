19.09.2021 (07:45)

Инспекторы ВАИ ЦВО провели акцию «Внимание! Дети!» в Красноярском крае

Инспекторы территориальной военной автомобильной инспекции Центрального военного округа, дислоцированной в Красноярском крае, провели акции «Внимание! Дети!».

В рамках акции военные автоинспекторы совместно с сотрудниками военной полиции провели занятия с учениками младших классов по соблюдению правил дорожного движения на подъездах к детским учебным заведениям. Особое внимание было уделено правильному поведению возле пешеходных переходов и остановок общественного транспорта.

Кроме этого, для закрепления знания у детей по правилам дорожного движения, а также развития внимательности на участках движения транспорта и воспитания культуры безопасного поведения на дорогах со школьниками были проведены игровые познавательная викторины.

Цель акции - предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма и сокращение несчастных случаев с участием детей на дорогах. Военные автоинспекторы призывают водителей быть предельно аккуратными и внимательными на дорогах, особенно вблизи детских учреждений, а родителям быть более ответственными за своих детей и напомнить им о том, как правильно себя вести около проезжей части.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице