Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

19.09.2021 (07:45)

Инспекторы ВАИ ЦВО провели акцию «Внимание! Дети!» в Красноярском крае

Инспекторы территориальной военной автомобильной инспекции Центрального военного округа, дислоцированной в Красноярском крае, провели акции «Внимание! Дети!».

В рамках акции военные автоинспекторы совместно с сотрудниками военной полиции провели занятия с учениками младших классов по соблюдению правил дорожного движения на подъездах к детским учебным заведениям. Особое внимание было уделено правильному поведению возле пешеходных переходов и остановок общественного транспорта.

Кроме этого, для закрепления знания у детей по правилам дорожного движения, а также развития внимательности на участках движения транспорта и воспитания культуры безопасного поведения на дорогах со школьниками были проведены игровые познавательная викторины.

Цель акции - предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма и сокращение несчастных случаев с участием детей на дорогах. Военные автоинспекторы призывают водителей быть предельно аккуратными и внимательными на дорогах, особенно вблизи детских учреждений, а родителям быть более ответственными за своих детей и напомнить им о том, как правильно себя вести около проезжей части.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Объекты инфраструктуры российской военной базы в Таджикистане готовы к отопительному сезону
Сотрудники ВАИ ЦВО провели акцию «Автошина» в Республике Хакасия
Российские танкисты 201-й военной базы в Таджикистане в ходе боевых стрельб освоили новые тактические приемы
Более 5 тыс. человек посетило выставку РГО и Экспедиционного центра Минобороны России в Абакане

Метки:
Центральный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node5 isCompatibilityMode=false