19.09.2021 (07:30)

На Тихоокеанском флоте прошла тренировка моряков-подводников по борьбе за живучесть подводного крейсера

На тренажерном комплексе Учебного центра Подводных сил Тихоокеанского флота (ТОФ) на Камчатке прошла плановая подготовка экипажей атомных подводных лодок по организации борьбы за живучесть.

Экипаж одного из атомных ракетных крейсеров стратегического назначения отработал две вводные по возгоранию в отсеке и поступлению забортной воды.

В ходе тренировки личный состав подводного крейсера сдал нормативы по герметизации условно повреждённого отсека, по одевания индивидуальных средств защиты на время и созданию рубежей обороны.

Также аварийные партии из состава экипажа подводной лодки по вводным совершенствовали практическую выучку при локализации и тушении пожара и при поступлении воды в отсек.

Завершением тренировки личного состава атомохода была организация спасения экипажа аварийной подводной лодки и его посадки на надувной спасательный плот в бассейне Учебного центра.

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