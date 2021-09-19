19.09.2021 (07:15)

Военкоматы на Камчатке готовят водителей к службе в армии

Военный комиссариат Камчатского края направил 30 призывников для обучения в автошколе по военно-учетной специальности «водитель транспортного средства категории «С».

Это наиболее востребованная категория водителей автомобильной техники, которая стоит на вооружении частей и соединений Войск и сил на Северо-востоке России.

Будущие водители военной и специальной техники готовятся по программе 4-месячной подготовки, при этом на практические занятия отведено более половины времени обучения.

Сотрудники военных комиссариатов проводят изучение и предварительное оповещение приписного состава граждан, подлежащих призыву на военную службу.

На учёбу граждане направляются из военного комиссариата при постановке на первичный воинский учет в соответствии с заявками на специалистов от соединений и воинских частей Восточного военного округа.

Обучения специальности «водитель транспортного средства категории «С» производится на безвозмездной основе.

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