19.09.2021 (07:15)
Военкоматы на Камчатке готовят водителей к службе в армии
Военный комиссариат Камчатского края направил 30 призывников для обучения в автошколе по военно-учетной специальности «водитель транспортного средства категории «С».
Это наиболее востребованная категория водителей автомобильной техники, которая стоит на вооружении частей и соединений Войск и сил на Северо-востоке России.
Будущие водители военной и специальной техники готовятся по программе 4-месячной подготовки, при этом на практические занятия отведено более половины времени обучения.
Сотрудники военных комиссариатов проводят изучение и предварительное оповещение приписного состава граждан, подлежащих призыву на военную службу.
На учёбу граждане направляются из военного комиссариата при постановке на первичный воинский учет в соответствии с заявками на специалистов от соединений и воинских частей Восточного военного округа.
Обучения специальности «водитель транспортного средства категории «С» производится на безвозмездной основе.