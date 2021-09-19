19.09.2021 (07:00)

Более 3000 семей военнослужащих соединений и воинских частей армии ВВС и ПВО ВВО приняли участие в спортивном празднике «Мама, папа, я-спортивная семья!»

В соединениях и воинских частях армии ВВС и ПВО Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных на территории Дальнего Востока, состоялись семейные состязания «Мама, папа, я – спортивная семья».

В мероприятиях в полном составе приняли участие семьи военнослужащих под руководством инструкторов по физической подготовке.

Дружные эстафеты и конкурсы выявили самые спортивные и сплочённые семьи. В состав каждой из семейных команд вошли родители и их дети.

Активный праздник произвёл бурю положительных эмоций, а спортивные игры на сообразительность позволили расширить семейный кругозор и весело провести время.

Девизом мероприятий стал лозунг: «Дружная семья-всегда побеждает!», а достигнутой целью-сплочение воинских коллективов и сближение семей военнослужащих.

По традиции победители состязаний и конкурсов заслуженно были награждены медалями, грамотами и ценными подарками.

Всего в спортивном празднике приняло участие свыше 3000 семей военнослужащих.

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