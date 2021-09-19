19.09.2021 (07:00)
Более 3000 семей военнослужащих соединений и воинских частей армии ВВС и ПВО ВВО приняли участие в спортивном празднике «Мама, папа, я-спортивная семья!»
В соединениях и воинских частях армии ВВС и ПВО Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных на территории Дальнего Востока, состоялись семейные состязания «Мама, папа, я – спортивная семья».
В мероприятиях в полном составе приняли участие семьи военнослужащих под руководством инструкторов по физической подготовке.
Дружные эстафеты и конкурсы выявили самые спортивные и сплочённые семьи. В состав каждой из семейных команд вошли родители и их дети.
Активный праздник произвёл бурю положительных эмоций, а спортивные игры на сообразительность позволили расширить семейный кругозор и весело провести время.
Девизом мероприятий стал лозунг: «Дружная семья-всегда побеждает!», а достигнутой целью-сплочение воинских коллективов и сближение семей военнослужащих.
По традиции победители состязаний и конкурсов заслуженно были награждены медалями, грамотами и ценными подарками.
Всего в спортивном празднике приняло участие свыше 3000 семей военнослужащих.