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19.09.2021 (06:45)

Гранатометчики ВВО в Забайкалье учились уничтожать легкобронирован-ную технику условного противника

Расчеты ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В и автоматических гранатометов АГС-17 «Пламя» мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Забайкальском крае, учились уничтожать малогабаритные цели, имитирующие легкобронированную колесную технику условного противника.

Занятия с гранатометными расчетами проводились на стрельбище полигона «Борзя-Новая», в рамках занятий по боевой подготовке с личным составом, проходящим военную службу по призыву.

В ходе боевых стрельб военнослужащие выполнили практические задачи по ведению разведки за мишенной обстановкой, обнаружению крупногабаритных целей условного противника, определению расстояния и уничтожению их из гранатометов.

В практических занятиях приняли участие свыше 150 военнослужащих мотострелкового соединения ВВО.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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