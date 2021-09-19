19.09.2021 (06:30)

Дни открытых дверей прошли в Центре патриотического воспитания Хабаровска

Дни открытых дверей прошли в Центре патриотического воспитания Хабаровска, приуроченные его 5-летнему юбилею.

В честь этого события был организован большой праздничный концерт.

Жители и гости краевой столицы смогли ознакомиться с деятельностью Центра.

Под руководством Центра патриотического воспитания проводятся большинство мероприятий с участием воспитанников военно-патриотических клубов, Юнармейцев.

Юные патриоты постоянно участвуют в конкурсах и в общественной жизни города, занимают призовые места на соревнованиях, воспитываются в духе будущих защитников Отечества.

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