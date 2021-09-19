19.09.2021 (06:30)
Дни открытых дверей прошли в Центре патриотического воспитания Хабаровска
Дни открытых дверей прошли в Центре патриотического воспитания Хабаровска, приуроченные его 5-летнему юбилею.
В честь этого события был организован большой праздничный концерт.
Жители и гости краевой столицы смогли ознакомиться с деятельностью Центра.
Под руководством Центра патриотического воспитания проводятся большинство мероприятий с участием воспитанников военно-патриотических клубов, Юнармейцев.
Юные патриоты постоянно участвуют в конкурсах и в общественной жизни города, занимают призовые места на соревнованиях, воспитываются в духе будущих защитников Отечества.
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