Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

19.09.2021 (06:15)

С начала текущего года на военную службу по контракту в Вооруженные Силы России поступили свыше полутысячи жителей Забайкальского края

С начала 2021 года на военную службу по контракту в Вооружённые Силы Российской Федерации поступили более 500 граждан – жителей Забайкальского края.

Предварительно все кандидаты прошли углубленную проверку через территориальный пункт отбора Восточного военного округа (ВВО) и получили подробную информацию о прохождении службы.

Наибольший интерес у кандидатов вызвали соединения и воинские части Тихоокеанского флота, ряды которых пополнили около 200 граждан. Остальные приняли решение о прохождении военной службы в воинских частях общевойсковой армии ВВО, соединении ПВО, и авиационных частях дислоцированных в Забайкалье.

Кроме того, более 100 выпускников образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования приняли решения о поступлении на военную службу по контракту на два года, вместо одного года службы по призыву.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
С молодыми офицерами соединений и воинских частей ВВО в Забайкалье проведены занятия по финансовой грамотности
Около 900 школьников за один день стали посетителями военно-патриотического парка «Патриот» в городе Белогорске
?Инженеры общевойсковой армии ВВО в Забайкалье в ходе учения развернули станции для добычи и очистки воды
В Забайкалье сотрудники военной автоинспекции ВВО проводят акцию «Осторожно, дети!»

Метки:
Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node5 isCompatibilityMode=false