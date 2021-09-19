19.09.2021 (06:15)

С начала текущего года на военную службу по контракту в Вооруженные Силы России поступили свыше полутысячи жителей Забайкальского края

С начала 2021 года на военную службу по контракту в Вооружённые Силы Российской Федерации поступили более 500 граждан – жителей Забайкальского края.

Предварительно все кандидаты прошли углубленную проверку через территориальный пункт отбора Восточного военного округа (ВВО) и получили подробную информацию о прохождении службы.

Наибольший интерес у кандидатов вызвали соединения и воинские части Тихоокеанского флота, ряды которых пополнили около 200 граждан. Остальные приняли решение о прохождении военной службы в воинских частях общевойсковой армии ВВО, соединении ПВО, и авиационных частях дислоцированных в Забайкалье.

Кроме того, более 100 выпускников образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования приняли решения о поступлении на военную службу по контракту на два года, вместо одного года службы по призыву.

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