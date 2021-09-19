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19.09.2021 (06:00)

В ходе тактико-специального учения ремонтные подразделения Уссурийского отдельного гвардейского соединения ВДВ совершили марш на штатной технике в район развертывания СППМ

В рамках проведения тактико-специального учения с ремонтными подразделениями Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения, при отработке третьего этапа учений, личный состав на штатной технике, совершил марш во вновь назначенный район из района сосредоточения, с задачей развернуть сборный пункт поврежденных машин (СППМ).

Совершение марша направлено на достижение высокого мастерства управления автомобилями в различных условиях обстановки, местности, погоды и видимости, а также на выработку у обучаемых воли, решительности, смелости и самостоятельности.

Кроме того, позволяет выработать у военнослужащих ответственность за сохранность и постоянную боевую готовность вверенной им техники и тренирует навыки, обеспечивающие эффективную и безопасную ее эксплуатацию при перевозке имущества и личного состава к местам выполнения задач по предназначению.

При совершении марша были отработаны задачи по эвакуации неисправной колесной техники методом частичной погрузки, транспортировки гусеничной техники на тралах, а на завершающем этапе  было совершено преодоление зараженного участка местности. 

Всего в совершении марша участвовало более 50 военнослужащих и 15 единиц специальной автомобильной техники.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-десантные войска (ВДВ)
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