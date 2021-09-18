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18.09.2021 (22:10)

Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота вошел в море Лаптевых

Сегодня отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота, выполняющий задачи арктического похода под флагом заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева, преодолел наиболее узкую часть пролива Вилькицкого и вошел в море Лаптевых.

На ледовую разведку с борта большого противолодочного корабля «Североморск» несколько раз вылетал вертолёт Ка-27. Ледовая обстановка по маршруту перехода в основном была благоприятная, большую часть пути через пролив североморцы прошли по открытой воде.

В составе отряда действуют большой противолодочный корабль  «Североморск», большой десантный корабль «Георгий Победоносец», спасательно-буксирное судно «Памир» и танкер «Сергей Осипов».

В настоящее время корабли и суда арктической группировки продолжают плавание в западной части моря Лаптевых.

Десятый арктический поход надводных сил Северного флота поход начался 10 августа с выходом из главной базы Северного флота города Североморска. Поход проходит под флагом заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева.  За время арктического похода корабли и суда обеспечения Северного флота прошли более 7800 морских миль, провели ряд учений в акваториях Баренцева и Карских морей, а также в порту Диксон.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Северный флот
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