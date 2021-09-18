18.09.2021 (22:04)

В Саратовской области военнослужащие дальней авиации почтили память экипажа Героя России Юрия Дейнеко

Командование и личный состав Энгельсского соединения дальней авиации приняли участие в памятной церемонии, посвящённой подвигу лётчиков стратегического бомбардировщика Ту-160.

На памятном мероприятии выступили должностные лица Энгельсского авиационного соединения дальней авиации, родные погибших лётчиков, а также ветераны дальней авиации.

Мероприятие проходило под руководством временно исполняющего обязанности заместителя командира соединения по военно-политической работе гвардии капитана Александра Игнатьева.

Завершилось мероприятие возложением цветов к бюсту командира экипажа Юрия Дейнеко.

Справочно:

18 сентября 2003 года экипаж Ту-160 выполнял облёт авиатехники после замены четвёртой силовой установки. Программа облёта была выполнена в полном объёме. При снижении высоты в результате пока не выявленного воздействия начал разрушаться планер самолёта, кроме того, произошёл отказ систем гидро- и энергопитания Ту-160.

В этой критической обстановке гвардии полковник Юрий Дейнеко проявил высочайший профессионализм и самообладание. Оценив ситуацию, он отвернул Ту-160 от расположенного по курсу полёта крупнейшего в Европе газохранилища и посёлка Степное.

Экипаж принял меры по включению системы пожаротушения и восстановлению управления самолётом. Однако эти действия не спали самолёт от гибели.

Расшифровка записей переговоров экипажа показала, что командир корабля принял единственно верное решение в конкретной аварийной ситуации.

Командир экипажа на Ту-160 Юрий Дейнеко посмертно удостоен звания Героя России, члены экипажа - Олег Федусенко, Григорий Колчин и Сергей Сухоруков награждены Орденами Мужества.

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