18.09.2021 (20:49)

Женская команда ЦСКА по гандболу сразится с сильнейшей командой Турции «Кастамону» в первом матче Лиги чемпионов в Москве

В воскресенье 19 сентября во втором туре женской Лиги чемпионов по гандболу московский ЦСКА на своей домашней арене примет сильнейшую команду Турции «Кастаному».

В первом туре группового этапа армейцы должны были встретиться с французским «Мецем», однако матч не состоялся из-за того, что российский клуб слишком поздно получил разрешение на въезд во Францию. Европейской Федерацией Гандбола было принято решение о переносе матче на февраль.

Турецкие спортсменки, в свою очередь, в первом туре уступили на родной площадке датскому «Оденсе» 25:31 и с нулем очков в копилке также находятся на дне турнирной таблицы.

Всего в Лиге чемпионов принимают участие 16 команд

На групповом этапе Лиги чемпионов соперники разбиты на 2 группы по 8 команд в каждой. После двух кругов группового раунда по паре худших команд покидают турнир. По два лучших клуба отправляются напрямую в четвертьфинальную стадию, а команды, занявшие места с 3-го по 6-е, перекрестятся и сформируют пары плей-офф. Победители четвертьфиналов пройдут в «финал четырех», который по традиции пройдет в Будапеште.

В прошлом сезоне ЦСКА вошел в четверку сильнейших команд Европы, и теперь российский клуб стремится к еще большим достижениям. Перед началом турнира состав нашей команды пополнила лучший бомбардир прошлого розыгрыша Лиги чемпионов словенская гандболистка Ана Грос.

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