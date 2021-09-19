19.09.2021 (02:00)

ВУЗы Сухопутных войск осуществляют опережающую подготовку будущих офицеров

В целях обеспечения опережающей подготовки специалистов в вузы Сухопутных войск в первоочередном порядке поставляются современные образцы вооружения и военной техники.

В Михайловской военной артиллерийской академии изучаются оперативно-тактические комплексы «Искандер», РСЗО «Торнадо-С» и «Торнадо-Г», самоходные гаубицы «Мста-СМ», комплексы артиллерийской разведки «Зоопарк-1М» и «Аистенок».

В Военной академии войсковой ПВО ВС РФ курсанты и слушатели изучают все существующие, в том числе современные зенитные ракетные комплексы и системы, средства автоматизированного управления «Поляна-Д4М1» и «Барнаул-Т», радиолокационное вооружение, в том числе новейшая станция «Ниобий-СВ».

Курсанты Новосибирского высшего военного командного училища изучают радиолокационные станции разведки «Соболятник», «Фара-ВР», всесуточные приборы разведки. Кроме того будущие офицеры осваивают оптико-электронные комплексы «Ирония», многоканальные приборы наблюдения с тепловизионным каналом и лазерные дальномеры, а также комплексы с беспилотными летательными аппаратами и средства связи.

В Московском и Дальневосточном высших общевойсковых командных училищах, Казанском высшем танковом командном училище проходят на современных образцах бронетанкового вооружения, таких как танки Т-72Б3 и Т-80БВМ, боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-82А.

Курсанты успешно отрабатывают учебные задачи на современной тренажерной базе, что позволяет повысить интенсивность проводимых мероприятий боевой подготовки, а также сократить финансовые расходы на подготовку специалистов.

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