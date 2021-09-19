19.09.2021 (01:00)

Военнослужащие войск РХБ защиты примут участие в торжественных мероприятия посвященные 200-летию со дня образования города Шиханы

24 сентября 2021 г. в Саратовской области военнослужащие войск радиационной, химической и биологической захиты Вооруженных Сил российской Федерации примут участие в торжественных мероприятия, посвященные 200-летию со дня образования города Шиханы.

Программа праздничных мероприятий включает посещение гостями и жителями городка выставки-ярмарки произведений декоративного искусства (сувениров) местных мастеров; просмотр театрализованной постановки об образовании Шихан; посещение музея-экспозиции и выставок картин местных художников и детских рисунков; открытие многофункциональной спортивной площадки; открытие сквера памяти графа В.В. Орлова-Денисова и монумента в честь 200-летия со дня образования Шихан.

В мероприятиях примут участие начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил Российской Федерации, губернатор Саратовской области, военнослужащие Шиханского гарнизона, члены их семей, представители ветеранских организаций, юнармейского движения, творческие коллективы.

Завершится мероприятие праздничным концертом и фейерверком.

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