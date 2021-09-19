19.09.2021 (03:00)
В Заполярье с военнослужащими дальней авиации провели занятие о вреде алкоголя, наркотических средств и табакокурения
В Мурманской области с военнослужащими по призыву проведено занятие на тему: «Зависимость». На данном занятии было рассказано о вреде алкоголя, наркотических средств и табакокурения.
В ходе лекции были затронуты как физиологические, так и психологические аспекты их пагубного воздействия на организм человека.
Военнослужащие обсудили, какие виды зависимостей бывают, можно ли от них избавиться. Затем был просмотр и обсуждение видеоролика о табакокурении. Видеолекторий вместил в себя и живой диалог, и просмотр ролика.
Обсудив различные проблемы наркомании и табакокурения, бойцы пришли к общему выводу, что здоровье - это национальное достояние, занимающее ведущее место среди общечеловеческих ценностей.
Мероприятие проходило под руководством заместителя командира авиационного полка дальней авиации по военно-политической работе майора Дмитрия Белякова.
В завершении ребята ответили на вопросы учебной викторины, которая вместила в себя аспекты тематики занятия.