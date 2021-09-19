Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

19.09.2021 (03:00)

В Заполярье с военнослужащими дальней авиации провели занятие о вреде алкоголя, наркотических средств и табакокурения

В Мурманской области с военнослужащими по призыву проведено занятие на тему: «Зависимость». На данном занятии было рассказано о вреде алкоголя, наркотических средств и табакокурения.

В ходе лекции были затронуты как физиологические, так и психологические аспекты их пагубного воздействия на организм человека.

Военнослужащие обсудили, какие виды зависимостей бывают, можно ли от них избавиться. Затем был просмотр и обсуждение видеоролика о табакокурении. Видеолекторий вместил в себя и живой диалог, и просмотр ролика.

Обсудив различные проблемы наркомании и табакокурения, бойцы пришли к общему выводу, что здоровье - это национальное достояние, занимающее ведущее место среди общечеловеческих ценностей.

Мероприятие проходило под руководством заместителя командира авиационного полка дальней авиации по военно-политической работе майора Дмитрия Белякова.       

В завершении ребята ответили на вопросы учебной викторины, которая вместила в себя аспекты тематики занятия.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Подразделения антитеррора дальней авиации отбили нападение условных террористов под Саратовом
В Поволжье экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС отработали полеты строем на малых дистанциях
В Тверском полку Военно-транспортной авиации прошли комплексные тренировки с подразделениями антитеррора
Губернатор Калужской области вручил авиаполку дальней авиации медаль за особые заслуги перед регионом

Метки:
Воздушно-космические силы (ВКС)
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false