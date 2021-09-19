19.09.2021 (01:00)

Военнослужащие дальней авиации приняли участие в церемонии перезахоронения останков погибших советских воинов

В Калужской области военнослужащие дальней авиации приняли участие в церемонии перезахоронения останков советских воинов, погибших во время Великой Отечественной войны.

На воинском кладбище состоялся траурный митинг, в котором приняли участие командный и личный состав авиационного полка дальней авиации, ветераны Великой Отечественной войны, а также представители администрации Калужской области.

Затем останки красноармейцев были преданы земле с воинскими почестями — под залпы оружейного салюта.

Церемония была проведена на высоком организационном уровне в духе почитания памяти подвига советских солдат, погибших в Великой Отечественной войны

В завершение мероприятия протоирей отслужил поминальный молебен по погибшим советским воинам, к монументу были возложены венки.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице