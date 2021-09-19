19.09.2021 (01:00)
Военнослужащие дальней авиации приняли участие в церемонии перезахоронения останков погибших советских воинов
В Калужской области военнослужащие дальней авиации приняли участие в церемонии перезахоронения останков советских воинов, погибших во время Великой Отечественной войны.
На воинском кладбище состоялся траурный митинг, в котором приняли участие командный и личный состав авиационного полка дальней авиации, ветераны Великой Отечественной войны, а также представители администрации Калужской области.
Затем останки красноармейцев были преданы земле с воинскими почестями — под залпы оружейного салюта.
Церемония была проведена на высоком организационном уровне в духе почитания памяти подвига советских солдат, погибших в Великой Отечественной войны
В завершение мероприятия протоирей отслужил поминальный молебен по погибшим советским воинам, к монументу были возложены венки.