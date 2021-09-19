19.09.2021 (09:00)

Юнармейцы из Республики Крым заняли первое место на Всероссийском слёте активистов движения «Пост № 1»

Воспитанники юнармейского отряда «Гром» Государственного комитета молодежной политики Республики Крым победили на Всероссийском слёте активистов движения Юнармия.

Одним из главных событий слета стал торжественный плац-парад участников движения «Пост № 1». Юнармейцы продемонстрировали ритуал возложения цветов и церемонию заступления на Пост №1, а в завершении показали дефиле с оружием.

Всероссийский слёт активистов движения «Пост № 1» проходил в городе воинской славы Тверь. Команда, представляющая крымский полуостров заняла первое место в командном зачёте по строевой подготовке «Заступление на пост».

Традиция несения Вахты Памяти поколений «Пост № 1» возродилась в Республике Крым в 2020 году. Лучшие воспитанники юнармейских отрядов республики несут почетный караул на Мемориалах памяти в крымских городах и поселках.

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