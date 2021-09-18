18.09.2021 (17:30)

В соединениях и воинских частях РВСН прошел День открытых дверей

В соединениях и воинских частях РВСН для членов семей и родственников военнослужащих прошел День открытых дверей.

Для гостей была проведена обширная экскурсия по ракетным соединениям — от Тверской до Иркутской областей — с демонстрацией современных образцов вооружения и военной техники. Для посетителей также были представлены и образцы стрелкового оружия, находящиеся на вооружении подразделений охраны и обороны РВСН.

Военнослужащие противодиверсионных подразделений на плацу ракетных соединений продемонстрировали свои навыки по тактико-специальной подготовке с элементами рукопашного боя.

Жители ракетных гарнизонов смогли попробовать настоящую солдатскую кашу.

В Подмосковной Власихе, столице стратегических ракетчиков, для жителей гарнизона с обширной концертной программой выступил ансамбль песни и пляски РВСН «Красная звезда».

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