18.09.2021 (17:30)
В соединениях и воинских частях РВСН прошел День открытых дверей
В соединениях и воинских частях РВСН для членов семей и родственников военнослужащих прошел День открытых дверей.
Для гостей была проведена обширная экскурсия по ракетным соединениям — от Тверской до Иркутской областей — с демонстрацией современных образцов вооружения и военной техники. Для посетителей также были представлены и образцы стрелкового оружия, находящиеся на вооружении подразделений охраны и обороны РВСН.
Военнослужащие противодиверсионных подразделений на плацу ракетных соединений продемонстрировали свои навыки по тактико-специальной подготовке с элементами рукопашного боя.
Жители ракетных гарнизонов смогли попробовать настоящую солдатскую кашу.
В Подмосковной Власихе, столице стратегических ракетчиков, для жителей гарнизона с обширной концертной программой выступил ансамбль песни и пляски РВСН «Красная звезда».