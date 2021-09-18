18.09.2021 (17:15)

Объекты инфраструктуры российской военной базы в Таджикистане готовы к отопительному сезону

Объекты инфраструктуры Душанбинского и Бохтарского военных городков 201-ой российской военной базы, дислоцированной в Таджикистане, подготовлены к отопительному сезону.

В рамках завершившейся подготовки к зимнему периоду было обслужено более 50 объектов казарменно-жилищного фонда и коммунальных сооружений. Для обеспечения военных городков постоянным теплом на прикотельные склады завезено более 2.5 тыс. тонн твердого топлива, что составляет 100 процентный запас на зимний период.

С начала сентября текущего года специалистами теплохозяйства были выполнены профилактические работы по осмотру и обслуживанию до 4,5 тыс. метров теплотрасс. Проведены работы по промывке систем отопления, ревизии и опрессовке тепловых узлов, восстановлению тепловых контуров зданий. Осуществлены ремонтные и регламентные работы на котельном оборудовании. Проведены гидравлические испытания котлов и теплосетей, а также ремонтные и регламентные работы на котельном оборудовании.

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