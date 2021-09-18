18.09.2021 (17:00)
В железнодорожной бригаде ЦВО проведена тренировка по противодействию терроризму
Подразделения охраны отдельного железнодорожного соединения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Свердловской области, в ходе тренировки, завершившейся сегодня, обезвредили условных террористов.
По замыслу учения, дежурное подразделение получило команду о проникновении незаконного вооруженного формирования на территорию воинской части. Военнослужащие отработали организацию связи, порядок выдвижения в составе групп к месту условного теракта. Блокировав периметр, подразделение охраны обнаружило и обезвредило условных «боевиков», попытавшихся прорваться в автомобильный парк части для захвата техники.
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