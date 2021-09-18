18.09.2021 (14:40)

Для подготовки будущих офицеров инженерных войск активно применяются современные тренажеры

В Тюменском высшем военно-инженерном командном училище имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова (ТВВИКУ) динамично наращивается и совершенствуется учебно-тренажёрная база.

Для подготовки будущих офицеров инженерных войск активно применяются современные тренажеры. Они предназначены для выработки у курсантов первоначальных практических навыков по управлению инженерными машинами. В их числе, динамические тренажёры – инженерной машины разграждения (ДТ-ИМР) и бульдозера на артиллерийском тягаче (ДТ-БАТ), предназначенных для обучения, поддержания и совершенствования навыков, приёмов вождения экипажей ИМР-3М и путепрокладчика БАТ-2. Тренажеры позволяют моделировать различные ландшафты, дорожные, погодные и климатические условия, возникающие в сложной учебно-боевой обстановке в ходе выполнения задач инженерного обеспечения.

Кроме того курсанты обучаются на виртуальных тренажерах плавающих транспортёров ПТС-2 и буксирно-моторных катеров БМК, автомобильных кранов и экскаваторов военного назначения.

Введение в программу обучения занятий на динамических тренажёрах позволяют экономить моторесурс и ГСМ, в меньшей степени происходит эксплуатационный износ учебно-боевой группы инженерных машин.

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