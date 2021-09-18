18.09.2021 (14:35)

Президент CISM призвал участников 58-го чемпионата мира по боксу разделить девиз «Дружба через спорт»

Президент Международного совета военного спорта полковник Эрве Пиччерилло (Франция) отметил на церемонии открытия 58-го чемпионата по боксу среди военнослужащих, что «Наши солдаты молоды. Мы вместе несем ответственность за распространение среди этих молодых людей военных ценностей: дисциплины, самоотдачи, командного духа и терпимости. Я уверен что грядущие Кадетские игры, которые начнутся в Санкт-Петербурге 22 августа 2022 года, дадут возможность собрать молодых солдат, чтобы разделить девиз CISM: «Дружба через спорт».

Заместитель Министра обороны РФ Николай Панков в свою очередь отметил, что «Соревнования, проводимые под эгидой Международного совета военного спорта, дают возможность обмена опытом, а также вносят весомый вклад в развитие и укрепление военного сотрудничества между государствами!»

В ходе церемонии открытия состоялся парад спортсменов, представляющих 36 стран. Всего на турнире выступят 231 боксёр, которые за семь дней проведут 216 боев.

«Желаю всем участникам соревнований не забываемых спортивных впечатлений и побед, достигнутых в честной борьбе. Пусть победит сильнейший. 58-й чемпионат мира Международного совета военного спорта по боксу объявляю открытым!», - сказал, открывая 58-ой чемпионат мира по боксу замглавы военного ведомства Николай Панков.

В небе над патриотом участников соревнований приветствовали пилотажная группа Самарского филиала ЦСКА на вертолетах Ми-2 с флагами Российской Федерации, Международного совета военного спорта и Центрального спортивного клуба Армии. Также своё мастерство в небе показали парашютисты команды ЦСКА. Сильнейшие армейские спортсмены продемонстрировали фигуры высшей парашютной акробатики.

Завершилось мероприятие выступлением Дважды Краснознаменного Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова во главе с начальником ансамбля и его художественным руководителем - заслуженным артистом России полковником Геннадием Саченюком.

На последних аккордах выступления александровцев в небе прошли ромбом летчики пилотажной группы «Стрижи».

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