18.09.2021 (14:10)

В Москве стартовал 58-й чемпионат мира по боксу среди военнослужащих

Чемпионат мира Международного совета военного спорта по боксу стартовал в парке «Патриот» в субботу.

На открытии чемпионата присутствовали президент Международного совета военного спорта полковник Эрве Пиччерилло (Франция) и президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлёв. Старт 58-му чемпионату дал статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ Николай Панков, который зачитал приветствие главы военного ведомства Сергея Шойгу.

В своем обращении министр отметил, что Россия заслуженно стала хозяйкой мероприятия столь высокого уровня. «У нас крепкие традиции армейского спорта, большой опыт организации представительных международных соревнований, необходимая современная инфраструктура и, конечно же, миллионы горячих поклонников этого вида единоборств. И что особенно важно – российская сборная сможет выступить на мировом первенстве под государственным флагом и гимном», - подчеркнул Шойгу, выразив уверенность, что состязания пройдут в честной борьбе, будут способствовать развитию доверия между странами и укреплению военного сотрудничества.

В Минобороны уточнили, предварительные поединки и полуфиналы турнира пройдут в спортивном комплексе ЦСКА «Игровой» с 19 по 24 сентября, а финальные бои состоятся на ВТБ Арене имени Льва Яшина 25 сентября. На турнире будут разыграны награды в 15 весовых категориях. Всего на чемпионате выступят свыше 230 боксёров из 36 стран. Всего за семь дней соревнований участники 58-го чемпионата мира среди военнослужащих по боксу в Москве проведут 216 боев. Победители и призеры во всех весовых категориях среди мужчин и женщин станут известны 25 сентября.

Последний чемпионат мира Международного совета военного спорта по боксу был проведен в Республике Казахстан в 2014 году.

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