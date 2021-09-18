18.09.2021 (15:00)
Воспитанники филиала Нахимовского военно-морского училища во Владивостоке приняли участие в митинге «Мы этой памяти верны»
Воспитанники 5-х классов филиала Нахимовского военно-морского училища (Владивостокское ПКУ) на территории главного клинического госпиталя Тихоокеанского флота приняли участие в митинге «Мы этой памяти верны», посвящённому 97-ой годовщине со дня рождения Героя Советского Союза Марии Цукановой.
У памятника собрались фронтовики, офицеры – военные врачи и гражданский персонал госпиталя, ветераны Краснознаменного Тихоокеанского флота, воспитанники клуба «Юный патриот Родины».
Нахимовцы Григорий Ефиценко и Никита Осташкин прочитали для участников торжественного мероприятия трогательные стихи, посвященные знаменитой санитарке.
После торжественной части нахимовцы вместе с ветеранами возложили цветы к памятнику Герою Советского Союза Марии Цукановой.
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