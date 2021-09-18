Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

18.09.2021 (15:00)

Воспитанники филиала Нахимовского военно-морского училища во Владивостоке приняли участие в митинге «Мы этой памяти верны»

Воспитанники 5-х классов филиала Нахимовского военно-морского училища (Владивостокское ПКУ) на территории главного клинического госпиталя Тихоокеанского флота приняли участие в митинге «Мы этой памяти верны», посвящённому 97-ой годовщине со дня рождения Героя Советского Союза Марии Цукановой.

 У памятника собрались фронтовики, офицеры – военные врачи и гражданский персонал госпиталя, ветераны Краснознаменного Тихоокеанского флота, воспитанники клуба «Юный патриот Родины».

Нахимовцы Григорий Ефиценко и Никита Осташкин прочитали для участников торжественного мероприятия трогательные стихи, посвященные знаменитой санитарке.

После торжественной части нахимовцы вместе с ветеранами возложили цветы к памятнику Герою Советского Союза Марии Цукановой.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Представители Главного командования ВМФ почтили память героев 1-ой особой бригады морской пехоты
В Зеленодольске состоялась торжественная церемония спуска на воду малого ракетного корабля «Град» проекта 21631
Во Владивостоке стартовал осенний этап Спартакиады Военно-Морского Флота
Военные моряки в Санкт-Петербурге посетили мероприятия, посвящённые Дню победы русской эскадры под командованием адмирала Фёдора Ушакова у мыса Тендра

Метки:
Военно-Морской Флот
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false