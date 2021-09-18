Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

18.09.2021 (14:30)

В Центре боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ России в Ейске начался очередной цикл подготовки специалистов

В Центре боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ России в Ейске начался очередной цикл подготовки специалистов. Всего в 2021-2022 учебном году пройдут обучение около 300 военнослужащих из подразделений морской авиации Северного, Тихоокеанского, Черноморского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии в 18 учебных группах Центральных офицерских курсов.

Центр проводит обучение по программам дополнительного профессионального образования по основным направлениям подготовки – повышение квалификации руководящего состава частей и подразделении морской авиации, подготовка командного состава авианесущих кораблей, переучивание летного состава по типам летательных аппаратов и инженерно-техническая подготовка.

На центральных офицерских курсах Центра боевого применения и переучивания летного состава Морской авиации ВМФ организовано обучение по более, чем 130 программам повышения квалификации и переучивание на более 15 типов воздушных судов и их модификации. Центр оснащен тренажерными комплексами для практической подготовки летного состава на процедурных и комплексных тренажерах авиационной техники морской авиации, а также для подготовки лиц группы руководства полетами.

Центр боевого применения и переучивания летного состава Морской авиации ВМФ в Ейске занимает важное место среди структурных подразделений ВМФ России. Это единая образовательная организация морской авиации Военно-Морского Флота, осуществляющая комплексную подготовку летного состава всех родов морской авиации (противолодочной, морской штурмовой, морской истребительной, морской специальной и транспортной), специалистов группы руководства полетами, инженерно-технического состава и младших специалистов. За время существования Центра (в период с 2009 по 2021 годы) подготовлено более 2300 слушателей по программам дополнительного профессионального образования.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Представители Главного командования ВМФ почтили память героев 1-ой особой бригады морской пехоты
В Зеленодольске состоялась торжественная церемония спуска на воду малого ракетного корабля «Град» проекта 21631
Во Владивостоке стартовал осенний этап Спартакиады Военно-Морского Флота
Военные моряки в Санкт-Петербурге посетили мероприятия, посвящённые Дню победы русской эскадры под командованием адмирала Фёдора Ушакова у мыса Тендра

Метки:
Военно-Морской Флот
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false