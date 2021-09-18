18.09.2021 (13:45)

В ходе завершившегося ССУ «Запад-2021» российские десантники провели «Уроки мужества» для старшеклассников двух белорусских школ в Брестской области

В рамках проведенной в ходе совместного-стратегического учения «Запад-2021» военно-патриотической работы, российские десантники, по приглашению белорусской стороны, провели «Уроки мужества» для старшеклассников двух общеобразовательных школ Барановичского района Брестской области.

Военнослужащие Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения рассказали о подвиге десантников 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка в 2000 году в Аргунском ущелье, на высоте 776.0.

Российские военнослужащие продемонстрировали школьникам современную экипировку российского десантника и ознакомили с суточным рационом питания (сухпаек).

В завершение учащимся был продемонстрирован документальный видеофильм «Вера. Надежда. Любовь.», посвященный подвигу 6-ой роты, после чего псковские десантники ответили на многочисленные вопросы школьников и взрослых.

На память о своем посещении гвардейцы-десантники передали в дар книги руководству школы об истории Воздушно-десантных войск, подвиге десантников 6-ой роты 104-го полка Псковской дивизии Воздушно-десантных войск.

В учении на территории Российской Федерации и Республики Белоруссии приняло участие до 200 тыс. человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, до 15 кораблей.

Максимальное количество привлекаемого на учение личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на территории Российской Федерации не превысило 6400 военнослужащих.

Возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации после участия в учении спланировано до середины октября.

Справочно:

В ночь с 29 февраля на 1 марта 2000 года, шестая рота 104-го полка Псковской дивизии ВДВ приняла бой в Аргунском ущелье, на высоте 776.0.

Девяносто десантников преградили путь более двум с половиной тысяч боевиков, возглавляемых Басаевым и Хаттабом.

Бой начался 29 февраля. Десантники не дрогнули, не отступили и до конца выполнили свой воинский долг, ценой своей жизни преградили путь врагу. Тогда у чеченского селения Улус-Керт в неравном противостоянии погибла почти вся шестая рота 104-го парашютно-десантного полка. Непрерывные атаки вооруженных боевиков десантники отражали почти двадцать часов. В результате нападения погибли 84 российских военнослужащих, и только шестерым удалось выжить.

Указом президента РФ от 12 марта 2000 года 22 десантникам (21 – посмертно) было присвоено звание Героя России. 68 (63 – посмертно) награждены орденами Мужества.

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