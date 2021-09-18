18.09.2021 (13:20)

На полигоне «Слободка» Тульского гвардейского соединения ВДВ завершился ежегодный межрегиональный турнир по тактической стрельбе «Оружейная столица»

В период с 15 по 17 сентября с.г., на полигоне «Слободка» Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения проходил ежегодный межрегиональный турнир по тактической стрельбе «Оружейная столица», посвященный памяти военнослужащих и сотрудников подразделений специального назначения, погибших при выполнении служебно-боевых задач.

Всего в турнире приняли участие более 160 сотрудников спецподразделений различных силовых структур в составе 27 команд.

Тульских десантников представляли три команды от разведывательных подразделений соединения.

Старт соревнованиям дал Губернатор Тульской области Герой России Алексей Дюмин.

В ходе проведения турнира военнослужащие и офицеры спецподразделений выполняли ряд тактико-огневых задач в условиях, максимально приближенных к боевым, где соревновались в ликвидации противника в ходе засады, в доме (килл-хаусе), оказании первой медицинской помощи раненому под огнем противника и других упражнениях.

Особое внимание в этом году было обращено на применение коллективного оружия подразделений, по итогам турнира отдельный приз был вручен лучшему пулеметчику.

За правильностью, качеством и скоростью выполнения упражнений следили опытные инструктора, которые в соответствии с положением о турнире, вели статистику и рейтинг в командном и индивидуальном зачете.

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