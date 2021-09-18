Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

18.09.2021 (13:20)

На полигоне «Слободка» Тульского гвардейского соединения ВДВ завершился ежегодный межрегиональный турнир по тактической стрельбе «Оружейная столица»

В период с 15 по 17 сентября с.г., на полигоне «Слободка» Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения проходил ежегодный межрегиональный турнир по тактической стрельбе «Оружейная столица», посвященный памяти военнослужащих и сотрудников подразделений специального назначения, погибших при выполнении служебно-боевых задач.

Всего в турнире приняли участие более 160 сотрудников спецподразделений различных силовых структур в составе 27 команд.

Тульских десантников представляли три команды от разведывательных подразделений соединения.

Старт соревнованиям дал Губернатор Тульской области Герой России Алексей Дюмин.

В ходе проведения турнира военнослужащие и офицеры спецподразделений выполняли ряд тактико-огневых задач в условиях, максимально приближенных к боевым, где соревновались в ликвидации противника в ходе засады, в доме (килл-хаусе), оказании первой медицинской помощи раненому под огнем противника и других упражнениях.

Особое внимание в этом году было обращено на применение коллективного оружия подразделений, по итогам турнира отдельный приз был вручен лучшему пулеметчику.

За правильностью, качеством и скоростью выполнения упражнений следили опытные инструктора, которые в соответствии с положением о турнире, вели статистику и рейтинг в командном и индивидуальном зачете.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
В Подмосковье завершилось тактико-специальное учение с подразделениями РХБ защиты гвардейского соединения управления ВДВ
На полигоне Новороссийского горного соединения ВДВ проходят межведомственные учебно-практические курсы для журналистов «Бастион»
Более 400 десантников из России и Белоруссии в составе оперативно-тактического десанта остановили наступление противника на полигоне «Брестский»
В Калининградской области в ходе ССУ «Запад-2021» осуществлена высадка тактического воздушного десанта

Метки:
Воздушно-десантные войска (ВДВ)
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false