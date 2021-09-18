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18.09.2021 (13:10)

Подразделения антитеррора дальней авиации отбили нападение условных террористов под Саратовом

В Энгельсском соединении дальней авиации прошла комплексная тренировка с подразделениями антитеррора, с практическим выполнением задач по предназначению.

В ходе динамических розыгрышей отработаны действия по своевременному недопущению проникновения групп условного противника на территорию авиационного полка, объектов и сооружений соединения, а также выполнили задачи по блокированию и уничтожению диверсионно-разведывательных групп условного противника.

Медицинский состав отделения подразделения антитеррора отработал эвакуацию раненых военнослужащих в безопасную зону и оказание первой медицинской помощи.

Для создания максимально реалистичной обстановки захвата были холостые боеприпасы.

Всего в тренировке было задействовано свыше 50 военнослужащих и более 10 единиц автомобильной и специальной техники.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-космические силы (ВКС)
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