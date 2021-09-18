18.09.2021 (13:10)
Подразделения антитеррора дальней авиации отбили нападение условных террористов под Саратовом
В Энгельсском соединении дальней авиации прошла комплексная тренировка с подразделениями антитеррора, с практическим выполнением задач по предназначению.
В ходе динамических розыгрышей отработаны действия по своевременному недопущению проникновения групп условного противника на территорию авиационного полка, объектов и сооружений соединения, а также выполнили задачи по блокированию и уничтожению диверсионно-разведывательных групп условного противника.
Медицинский состав отделения подразделения антитеррора отработал эвакуацию раненых военнослужащих в безопасную зону и оказание первой медицинской помощи.
Для создания максимально реалистичной обстановки захвата были холостые боеприпасы.
Всего в тренировке было задействовано свыше 50 военнослужащих и более 10 единиц автомобильной и специальной техники.