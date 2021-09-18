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18.09.2021 (13:00)

В Ленинградской области специалисты РЭБ ЗВО провели радиоэлектронное поражение пунктов управления условного противника

В Ленинградской области прошло специальное занятие с военнослужащими отдельного батальона радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа.

В ходе занятия были отработаны нормативы по развертыванию систем РЭБ, пеленгование источников радиоэлектронного излучения и создание помех системам связи и управления условного противника, выполнены задачи по подавлению аппаратуры GPS навигации.

Военнослужащие батальона в полевых условиях выполнили задачи по радиоэлектронному поражению пунктов управления, узлов и средств связи, линий радиосвязи во всех диапазонах условного противника.

На занятии были задействованы такие комплексы РЭБ, как автоматизированная станция помех «Синица», «Красуха-4с», станция мощных шумовых помех СПН-2,4, а также станция постановки помех «Житель».

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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