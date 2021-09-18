Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

18.09.2021 (12:31)

Сотрудники ВАИ ЦВО провели акцию «Автошина» в Республике Хакасия

Сотрудники военной автоинспекции (ВАИ) Центрального военного округа (ЦВО) в столице Республики Хакасия городе Абакан провели акцию «Автошина» с военнослужащими частей и подразделений, дислоцированных в регионе.

В ходе Акции инспектора ВАИ рассказали военным водителям и на практике показали, как проверять высоту протектора шин автомобилей, объяснили по каким признакам автошины являются не пригодными к использованию, как автошины должны устанавливаться на автомобиль и что запрещается при их установке, также разъяснили какую ответственность понесёт водитель при управлении автомобилем с неисправными автомобильными шинами или с нарушением их установки.

Акция проводилась с целью повышения безопасности дорожного движения на дорогах. По окончанию мероприятий всем военнослужащим военные автоинспекторы вручили информационные памятки с полезными советами.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Российские танкисты 201-й военной базы в Таджикистане в ходе боевых стрельб освоили новые тактические приемы
Более 5 тыс. человек посетило выставку РГО и Экспедиционного центра Минобороны России в Абакане
В Челябинской области завершилось двустороннее тактическое учение с танковыми полками гвардейского танкового соединения ЦВО
Военные автоинспекторы ЦВО провели акцию «За безопасность дорожного движения» в Кировской области

Метки:
Центральный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false