18.09.2021 (12:31)

Сотрудники ВАИ ЦВО провели акцию «Автошина» в Республике Хакасия

Сотрудники военной автоинспекции (ВАИ) Центрального военного округа (ЦВО) в столице Республики Хакасия городе Абакан провели акцию «Автошина» с военнослужащими частей и подразделений, дислоцированных в регионе.

В ходе Акции инспектора ВАИ рассказали военным водителям и на практике показали, как проверять высоту протектора шин автомобилей, объяснили по каким признакам автошины являются не пригодными к использованию, как автошины должны устанавливаться на автомобиль и что запрещается при их установке, также разъяснили какую ответственность понесёт водитель при управлении автомобилем с неисправными автомобильными шинами или с нарушением их установки.

Акция проводилась с целью повышения безопасности дорожного движения на дорогах. По окончанию мероприятий всем военнослужащим военные автоинспекторы вручили информационные памятки с полезными советами.

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