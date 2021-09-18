18.09.2021 (15:00)

Плавучая мастерская ПМ-138 Черноморского флота возвращается в Севастополь из Средиземного моря

Плавучая мастерская Черноморского флота «ПМ-138» возвращается в Севастополь из Средиземного моря.

В настоящее время судно выполняет проход через черноморские проливы Дарданеллы и Босфор.

В период нахождения вспомогательного судна в составе отряда кораблей, экипаж «ПМ-138» осуществлял обеспечение и поддержание технической готовности кораблей и судов российского Военно-Морского Флота, выполняющих задачи в Средиземном море.

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