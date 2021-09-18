18.09.2021 (12:19)

В Воронежской области экипажи истребителей Су-34 Западного военного округа провели учебное бомбометание

В Воронежской области экипажи бомбардировочного авиационного полка Ленинградской объединения ВВС и ПВО Западного военного округа (ЗВО) бомбовыми ударами уничтожили передвижной командный пункт в ходе учебно-тренировочных полетов.

Для выполнения учебно-боевых задач по уничтожению вражеских сил с аэродрома базирования в воздух были подняты сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34. Экипажи самолётов нанесли высокоточные бомбовые удары по командным пунктам, уничтожили живую силу и боевую технику условного противника на одном из авиационных полигонов округа.

Летчики также отработали авианалёты с разных направлений и точечный сброс авиабомб по наземным целям.

Всего в учебно-тренировочных полётах было задействовано более 10 истребителей-бомбардировщиков Су-34 и около 80 человек из числа летного и инженерного состава.

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