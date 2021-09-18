18.09.2021 (12:16)

Вертолетчики Балтийского флота провели учебно-тренировочные полеты

Экипажи ударных вертолетов Ми-24 и транспортных вертолетов Ми-8 морской авиации Балтийского флота, базирующиеся на военном аэродроме в поселке Донское в Калининградской области, провели плановые учебно-тренировочные полеты.

В рамках учебно-боевых заданий пилоты вертолетов Ми-24 и Ми-8 отработали взлет и посадку, выполнили полеты в заданный квадрат моря для вскрытия надводной обстановки, а также осуществили учебные заходы в атаки по наземным целям условного противника.

Особое место в программе подготовки экипажей вертолетов занимали полеты в ночных условиях. Ночью вертолетчики выполнили такие элементы, как заход на посадку по приборам, полеты над морем и прикрытие корабельных и сухопутных группировок с воздуха.

В общей сложности, в учении было задействовано порядка 10 единиц вертолетов обоих модификаций.

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