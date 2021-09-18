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18.09.2021 (11:52)

Военные медики общевойсковой армии ЗВО провели учение по оказанию первой медицинской помощи «тяжело раненным» военнослужащим в Белгородской области

Военнослужащие медицинских подразделений Висленской дивизии общевойсковой армии Западного военного округа провели учение по оказанию первой доврачебной помощи «тяжело раненным» мотострелкам на полигоне «Солоти» в Белгородской области.

Во время учения военные медики в условиях общевойскового боя извлекали экипажи из боевых машин пехоты БМП-2, танков Т-72Б3 и бронетранспортёров БТР-82А, обеспечили транспортировку «раненых» при помощи автоперевязочных машин АП-2 и оперативно оказывали медицинскую помощь в зависимости от характера ранения.

В ходе заключительного этапа учения военные медики провели эвакуацию по подготовленному маршруту, который был подвержен условному авиаудару. Также военнослужащие отработали реанимацию, задействовав аппараты искусственной вентиляции лёгких и дефибрилляторы, а также провели несколько операций на специальных манекенах.

Всего в учении было задействовано свыше 200 медицинских специалистов, а также около 60 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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