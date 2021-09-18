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18.09.2021 (11:40)

Российские военнослужащие в Приднестровье провели турнир по дзюдо

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели турнир по дзюдо среди подразделений на кубок начальника ОГРВ ПРРМ.

В соревнование приняло участие 8 команд представляющие различные подразделения ОГРВ ПРРМ. Каждая команда состояла из 5 спортсменов разных весовых категорий.

Согласно регламенту, состязание проходило в 6 весовых категориях: лёгкий до 73 кг, полусредний до 81 кг, средний до 90 кг, полутяжелый до 100 кг, тяжелый свыше 100 кг.

По итогам соревнования военнослужащие роты охраны заняли первое место, второе место – 3 мотострелковая рота, третье место – рота материального обеспечения. Призерам и победителям соревнований были вручены кубок, медали и грамоты.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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