18.09.2021 (11:37)

Более 9 тыс. военнослужащих танковой армии ЗВО ревакцинировались от COVID-19

Более 9 тыс. военнослужащих гвардейской танковой армии Западного военного округа ревакцинировались от новой коронавирусной инфекции. В категорию ревакцинируемых кроме военнослужащих вошли гражданские служащие воинских частей и учреждений объединения, получившие полный курс вакцинации более 6 месяцев назад.

На данный момент в танковой армии ЗВО прививку первым компонентом получило 100% личного состава, двумя компонентами препарата «Спутник-V» сделали 90% военнослужащих. Вакцинация проводится в медицинских подразделениях соединений и воинских частей армии.

Перед введением вакцины специалисты медицинской службы проводят информирование пациентов о воздействии препарата «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник-V») на организм человека. Вакцинация проводится на добровольной основе и после подписания согласия на введение компонентов препарата. После введения препарата в течение получаса все лица находятся под контролем врачей.

На территории объединения развернуто более 10 прививочных постов и сформировано свыше 20 прививочных бригад.

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